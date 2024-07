Tenta di soccorre tre bagnanti. Lui muore, loro si salvano

Siracusa: Un uomo di settant’anni è morto nel tentativo di salvare tre donne in chiara difficoltà. È successo a Marina di Priolo nel siracusano. Le tre malcapitate avevano chiesto aiuto perché non riuscivano a tornare a riva, l’uomo, accortosi del pericolo, si sarebbe gettato in mare insieme a un altro bagnante vedendo le tre donne in evidente difficoltà a causa delle condizioni del mare. Purtroppo, il pensionato è annegato mentre le donne si sono salvate.

