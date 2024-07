Scerbatura Cimitero. Coraggio Comiso: “Sulla programmazione qualcosa non funziona”

“Accade così, quasi sempre. Un copione non scritto. A seguito delle mie ripetute segnalazioni riguardanti il servizio di igiene pubblica, con particolare riferimento alle condizioni di totale degrado e abbandono del cimitero di Comiso, il problema, adesso, è in via di risoluzione. E, come avevamo tutti immaginato, l’assessore all’Ambiente ha fatto sapere che era tutto programmato. Se la programmazione prevede che le sterpaglie debbano raggiungere altezze umane, allora vorrà dire che c’è un problema di programmazione”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, che già nei giorni scorsi aveva posto sotto i riflettori la vicenda sollecitando interventi specifici.

“Ringrazio l’impresa ecologica Busso Sebastiano che, con cortese sollecitudine, ha fatto salti mortali avendo provveduto alla scerbatura e pulizia del cimitero. Non solo, vi è stata una evidentissima accelerazione nell’opera di scerbatura dei vari quartieri. Quindi è dimostrato che il problema è politico. La ditta è la medesima da molti anni. Sono cambiate le amministrazioni. E quando eravamo noi a governare, la situazione era decisamente migliore. Forse perché la politica di quel tempo svolgeva bene il proprio operato e assolveva al meglio i compiti per cui

