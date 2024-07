Scicli. Vassallo, Briguglia, Lo Verso, in scena per la rassegna “Metti un libro a Teatro”

Saranno gli attori siciliani Alessio Vassallo, Paolo Briguglia, Enrico Lo Verso, i protagonisti di tre spettacoli teatrali, per la regia di Alessandra Pizzi, prodotti da Ergo Sum Produzioni, ad animare il palcoscenico di Villa Penna a Scicli, portando in scena spettacoli tratti dai “grandi

classici della letteratura”.

Gli spettacoli rientrano nel format “Metti un libro a Teatro”, una rassegna itinerante, diretta da

Alessandra Pizzi, nata con lo scopo di riscoprire i grandi classici della letteratura, e di realizzare una rete tra luoghi della cultura, costituendo un “itinerario” tra musei, biblioteche, rendendoli sempre più luoghi di aggregazione, attraverso un’offerta culturale nuova, e fruibili anche oltre i soliti orari.

Sul palcoscenico di Villa Penna, con inizio alle ore 21.00, andranno in scena i seguenti spettacoli:

– 27 luglio: Il Grande Gatsby, dal romanzo di F.S Fitzgerald (mise en espace), con Alessio Vassallo

e Lorenzo Mancarella (musica e voce)

-30 agosto: Un Amore, dal romanzo di Dino Buzzati con Paolo Briguglia

-10 settembre: Uno Nessuno Centomila tratto dal romanzo di Italo Calvino, con Enrico Lo Verso.

Il programma è sostenuto dal MIC (Ministero della cultura), in collaborazione con il Comune di Scicli.

Si parte dunque sabato 27 luglio con lo spettacolo “Il Grande Gatsby” dal romanzo di F.S Fitzgerald (mise en espace), con Alessio Vassallo e Lorenzo Mancarella (musica e

voce). Alessio Vassallo, attore tra i volti più noti del cinema e delle serie TV (tra cui Il giovane

Montalbano), accompagna il pubblico attraverso le pagine del libro acclamato dalla critica

per rivivere il jazz secolare e il sogno americano come mai prima d’ora. Un tuffo in un mondo governato da feste grandiose, intrighi e musica eccezionale.

Il Grande Gatsby trasforma il teatro in uno specchio glorioso della società con il fascino del jazz e di danze sfrenate

Adattato e diretto da Alessandra Pizzi, nella forma della mise en espace, lo spettacolo “Il Grande

Gatsby” è una meravigliosa occasione per immergersi nella grande letteratura e viverne la magia in un’esperienza teatrale unica ed emozionante.

