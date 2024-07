A Modica, matrimonio con flash mob in chiesa

Inusuale cerimonia nuziale sabato scorso a Modica con tanto di flash mob a cura del Modica Gospel Choir, diretto dal maestro Giorgio Rizza. Due giovani ragusani, Gianni e Serena, hanno scelto il Duomo di Corso Umberto per ufficializzare la loro unione e così all’arrivo della sposa è scattata la sorpresa: il solista ha intonato “I love to praise Him” al quale hanno risposto le coriste-contralto, mimetizzate tra i convenuti tra i banchi della chiesa come dei normali invitati. È toccato poi alle soprano, rispondere al solista e subito dopo ai tenori. Tutti insieme hanno interpretato poi l’intero brano incamminandosi fino ai lati dell’altare, dove si sono sistemati. A questo punto c’è stato l’ingresso ufficiale della sposa, accompagnata dalla canzone “Stand by me”. Emozioni uniche che sono continuate durante tutta la cerimonia fino all’esplosione con la celeberrima “Oh happy day” che ha coinvolto tutti i presenti.

Un matrimonio speciale, insomma, molto suggestivo ed emozionante che si è concluso lungo la scalinata della Chiesa Madre di Modica, con il Modica Gospel Choir ancora protagonista.

Salva