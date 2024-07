World Drowning Prevention Day, Marina di Modica

Anche Marina di Modica sarà protagonista del World Drowning Prevention Day, (giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento) – ad annunciarlo è l’Assessore All’Ecologia e Ambiente Samuele Cannizzaro, un evento internazionale promosso da FEE Italia. La manifestazione si terrà giovedì 25 luglio, alle ore 16, sulla spiaggia di Marina di Modica con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del salvamento, la cui garanzia è criterio imperativo del Programma Bandiera Blu. Insieme all’assessore alle Politiche sociali Chiara Facello, riteniamo che questo sia un punto essenziale per un corretto e più sicuro rapporto con il mare. Un momento completamente dedicato alla prevenzione e all’informazione – ha detto l’Assessore Cannizzaro – rivolto a tutta la cittadinanza, bagnanti e turisti. All’evento di giovedì pomeriggio sulla spiaggia di Marina di Modica, abbiamo invitato la Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, la Croce Rossa, il 118 dell’ASP Ragusa, la Protezione Civile, la Misericordia, i gruppi organizzati e le associazioni degli addetti al salvataggio in mare, operatori turistici, le associazioni delle unità cinofile. Ognuno per la propria competenza, contribuirà in termini d’informazione, sensibilizzazione e prevenzione attraverso anche dimostrazioni pratiche di salvataggio e primo soccorso. Sulla spiaggia di Marina di Modica (postazione Mare senza Frontiere), forniremo le principali regole per la sicurezza in acqua dei bagnanti. Alcuni esperti poi, eseguiranno un’esercitazione nella quale saranno mostrati i passaggi di un intervento di salvamento in mare con l’ausilio delle unità cinofile. Ritengo importante – conclude Cannizzaro – la partecipazione degli organi di stampa per una capillare diffusione e una maggiore condivisione che sono elementi fondamentali per questa iniziativa.

