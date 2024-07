Ispica. Finanziata la progettazione del Piano abbattimento barriere architettoniche

Grazie al contributo dell’Assessorato Regionale e del Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali anche ad Ispica sarà possibile avviare la progettazione del PEBA – Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Decreto di finanziamento mette a disposizione del Comune di Ispica la somma di €. 15.174,63 tutta destinata alla progettazione del Piano.

Desidero condividere il raggiungimento di questo primo obiettivo – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – con l’Associazione ASSOD che, con grande spirito collaborativo, ci ha collaborato nella fase di studio della problematica e nella predisposizione dell’istanza.

Avere un progetto in mano – continua l’Assessore Massimo Dibenedetto – ci permetterà di intercettare finanziamenti successivi mirati alla eliminazione di barriere architettoniche. Nel rifacimento dei marciapiedi di via duca degli Abruzzi abbiamo già iniziato a prevedere gli appositi scivoli che eliminano le barriere.

Nel programma elettorale avevamo promesso una Città più accessibile ed inclusiva. Questo stiamo realizzando.”

