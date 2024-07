Continua con grande successo l’iniziativa “Mare senza Frontiere”

Prosegue con successo la sesta edizione di “Mare senza frontiere”, l’iniziativa promossa dall’ASP7 in collaborazione con i Comuni costieri della provincia di Ragusa.

Mare senza Frontiere fornisce ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, fino al 31 agosto, supporto e assistenza alle persone in condizione di disabilità per poter accedere al mare senza barriere architettoniche e poter fruire della spiaggia in maniera semplice utilizzando gli spazi e l’attrezzatura necessaria come gazebo, passerelle che facilitano l’accesso al mare e la permanenza in spiaggia utilizzandone i relativi servizi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Quest’anno a Marina di Ragusa la postazione è sul lungomare Andrea Doria presso la Rotonda.

L’assessore alla Sanità e Politiche della Salute Giovanni Iacono che, insieme all’assessore alle Frazioni Andrea Distefano, ha fornito all’Asp il supporto di competenza, informa che martedì 21 luglio il Prefetto Giuseppe Ranieri, il Direttore Generale ASP Pino Drago e il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, accompagnati da rappresentanti di autorità civili e militari si recheranno in visita presso alcune postazioni.

