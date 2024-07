Gita in barca dell’Associazione Raggio di Sole col personale Protezione Civile di Marina di Ragusa

Anche quest’anno si è replicata l’iniziativa di trascorrere momenti in piena serenità e rilassatezza nello splendido mare di Marina di Ragusa per i ragazzi e le ragazze dell’Associazione “Raggio di Sole”.

Con il supporto delle imbarcazioni di Michelangelo Di Martino, promotore, di Franco Scibilia e di Aldo Pulvino, la Protezione Civile comunale, presidio di Marina di Ragusa, ha fornito tutto il supporto necessario e messo a disposizione i propri mezzi nautici e il gommone di servizio.

Dopo il bagno al largo, il gruppo si è intrattenuto al Circolo Nautico “Andrea Doria” di Marina di Ragusa.

“Oltre 3 ore nelle quali, le ragazze, i ragazzi e gli operatori dell’Associazione Raggio di Sole – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono che ha condiviso l’esperienza – ci hanno regalato affetto e gioia di vivere oltre ogni ostacolo! Riteniamo, con il sindaco di Ragusa in testa, che l’iniziativa, da estendere, si debba organizzare ogni anno. Da parte loro, sia il Comune di Ragusa sia la Protezione Civile ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre a fianco di questi preziosi concittadini”.

