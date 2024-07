Il Modica calcio all’attacco col nuovo acquisto Luca Belluso

Il Modica Calcio si regala una nuova freccia per il proprio attacco.

A rafforzare con qualità ed esperienza il reparto avanzato della formazione allenata da Pasquale Ferrara, arriva Luca Belluso.

Trentenne, proveniente dal Paternò, Luca Belluso ha un passato da protagonista con maglie importanti che negli ultimi sei anni lo hanno reso uno degli elementi più esperti per la categoria.

Nelle ultime stagioni vanta solo successi: dopo la vittoria del campionato di Eccellenza con il Ragusa, con cui ha vinto anche la Coppa Italia, ha ottenuto la promozione in D con il Siracusa e, nello scorso campionato, anche con il Paternò grazie alla vittoria della Coppa Italia Nazionale. Nelle stagioni di Eccellenza, tra Ragusa, Siracusa e Paternò ha messo la firma in 46 reti, divenendo uno degli attaccanti più prolifici della categoria.

“Sono molto felice di essere approdato al Modica Calcio, che quando ho affrontato ha sempre avuto una tifoseria molto calorosa – dichiara Belluso – Sono in una delle piazze più importanti del panorama siciliano, la società ha dimostrato di essere ambiziosa e di voler raggiungere risultati importanti, ma so bene che per fare questo bisogna lavorare tanto e pensare partita dopo partita. Sono pronto a fare la mia parte”.

