Raccolta firme per referendum contro l’autonomia differenziata

Il Partito Democratico dà il via anche a Ragusa alla raccolta firme per chiedere il referendum contro l’autonomia differenziata.

Fino al 31 luglio, sarà possibile firmare presso i locali della segreteria politica della federazione provinciale del PD, in piazza del Popolo n. 1 a Ragusa, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

“L’autonomia differenziata spacca il Paese – dichiarano dalla segreteria provinciale del PD – creando cittadini di serie A e di serie B in base a dove vivono, aggravando le diseguaglianze già esistenti tra Nord e Sud, colpendo i servizi ai cittadini come sanità, istruzione e trasporto pubblico. Non lo possiamo permettere. Il traguardo da raggiungere è quello di 500mila firme e serve una grande mobilitazione. Firmare vuol dire difendere l’Unità nazionale”.

In tempi brevi sarà possibile firmare anche online su una apposita piattaforma che sarà pronta nei prossimi giorni.

