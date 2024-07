Un’autovettura è andata in fiamme stamattina sulla Modica-Pozzallo. Si tratta di una BMW station wagon che, improvvisamente, ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Il veicolo è andato distrutto. Non ci sono feriti. Il conducente, modicano, viaggiava in direzione Modica, a causa di un guasto al sistema di raffreddamento, si è incendiata.

