Polizia Locale di Modica. Il Prefetto: “Si proceda ad assumere”

Il Prefetto di Ragusa sollecita l’amministrazione comunale di Modica affinchè proceda alle immediate assunzioni di agenti di polizia locale facendo ricorso alle graduatorie di altri comuni. L’intervento del rappresentante del Governo in provincia arriva dopo la nota inviata dall’avvocato Antonino Di Giacomo (pubblicata da radiortm.it nei giorni scorsi), nella quale il rappresentante dell’Unione Nazionale Consumatori faceva rilevare la gravi carenze dell’organico della polizia locale di Modica per le quale non è più possibile garantire le tantissime attività che sono alla base del lavoro dei “caschi bianchi”.

L’avvocato Di Giacomo ha preso atto dell’interesse del Prefetto ed ha voluto ringraziarlo.

In relazione alla Sua Pec del 17/07/2024, la Ringraziamo per il suo intervento ufficiale, non potevamo avere dubbi dell’interesse e coinvolgimento nella questione prospettata a tutela dei cittadini di Modica, al fine della soluzione della carenza di organico degli Agenti di Polizia Municipale, correlata alle motivazioni di cui alle Pec del 22/05/2024 e del 10/06/2024 già inviate e in Vs possesso, nonché, al fine di prevenire un potenziale rischio di aumento di episodi di criminalità anche nei comuni della Provincia di Ragusa.

Con la Sua Lettera, nella qualità di Rappresentante Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Governo Meloni ha sollecitato il Sindaco e l’Amministrazione a procedere alle immediate assunzioni di agenti della Polizia locale, indicando e facendo ricorso alle graduatorie di altri comuni, in considerazione della celerità, economicità ed efficacia del procedimento di assunzione nel rispetto della legalità e delle regole del reclutamento del concorso pubblico e chiedendo utili elementi in ordine all’ottemperanza di quanto richiesto.

La invitiamo, anche quale corresponsabile dell’Unc della Delegazione di Modica ed in relazione alle precedenti Pec su richiamate, oltre a quella della Dott.ssa Giuseppina Campailla del 17/07/2024, l’avvio urgente di un tavolo di concertazione e/o conferenza di servizio con il Sindaco del Comune di Modica, e se lo ritenga opportuno anche con i Sindaci dei Comuni della Provincia di Ragusa in indirizzo trasmessa, quale massimo responsabile dell’Ordine Pubblico e della Sicurezza, per rispondere concretamente ai bisogni e alle richieste della Cittadinanza dei comuni da Lei rappresentati per la carenza ed insufficienza di agenti della Polizia Municipale.

Si invita, altresì, Vostra Eccellenza quale unico delegato dal Governo nella Provincia di Ragusa di interloquire con il Governo, unitamente al Sindaco e all’Amm/ne comunale del comune di Modica ai fini della copertura finanziaria in deroga ai sensi del D.L. 39/224, analogamente, a quanto disposto dal Governo per la città di Catania per l’assunzione a tempo indeterminato di N. 100 Agenti della Polizia Municipale.

Tale ossequio e calorosa richiesta di concertazione e/o conferenza di servizio viene inviato anche ai Sindaci della Provincia di Ragusa, Ai Consiglieri Regionali e ai Parlamentari Nazionali eletti nella Circoscrizione di Ragusa.

Si coglie l’occasione per richiedere un cortese e sollecito appuntamento con Sua Eccellenza.

Con Osservanza

Avv. Antonino Di Giacomo

