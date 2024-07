Incidente stradale, un ferito, a Scoglitti, sulla SP 31, all’altezza del cosiddetto “curvone della morte”, per la sua pericolosità in discesa e per tanti incidenti mortali accaduti li infatti è piena di lapidi commemorative con foto delle vittime della strada. Protagonista una Jeep, il cui conducente ne ha perso il controllo. Il veicolo si è fermato dopo essersi ribaltato. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Vittoria e Ragusa.

