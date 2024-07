Chiuso nuovamente il sagrato della Basilica di Modica

L’impresa appaltatrice del restyling del Piazzale Madonna delle Grazie di Modica ha fatto una sorpresa, stamattina, alla città. Ha chiuso l’accesso veicolare del sagrato con tanto di blocchi in cemento. Pare che alla base si siano problemi con l’amministrazione comunale sui pagamenti dei lavori e, pare che sotto sotto, ci siano anche “diatribe” politiche interne che hanno determinato questa situazione. Nei fatti, secondo voci di corridoio attendibili, l’impresa Leone non ha consegnato ufficialmente l’opera per motivi facilmente intuibili, tant’è che non esiste un verbale che certifichi il rientro in possesso della piazza al Comune di Modica.

