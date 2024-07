Ragusa, lettura targhe-videosorveglianza. Sottoscritto protocollo

Presso la Prefettura di Ragusa, è stato sottoscritto dal Prefetto Giuseppe Ranieri, dal Questore Vincenzo Trombadore e dal Signor Sindaco del Comune di Ragusa Giuseppe Cassì, un Protocollo d’Intesa per la gestione dei sistemi di lettura targhe-videosorveglianza nel Comune di Ragusa, contenente profili di interesse operativo delle Forze di Polizia territoriali, autorizzato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il nuovo accordo interistituzionale, valutato in sede locale dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è espressione di un lavoro di coordinamento e cooperazione tra Forze di polizia di carattere generale e locale, ed è finalizzato a rendere più efficace l’attività di controllo, sia a fini preventivi che a fini repressivi, nonché al monitoraggio della mobilità e del traffico veicolare sul territorio, nel rispetto delle direttive emanate in materia dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Aspetto qualificante del nuovo accordo sottoscritto è il collegamento con il Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), sito presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che consentirà la pronta consultazione dei dati relativi ai transiti da parte degli operatori abilitati delle singole Forze di Polizia. Il sistema consentirà, altresì, al personale della Polizia locale dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza, l’accesso, con prerogative differenziate, ad informazioni utili ai fini della sicurezza urbana.

Il Protocollo disciplina specificamente le procedure di notifiche agli operatori di sicurezza (cd. “Alert”), distinguendo i casi di segnalazioni concernenti veicoli con targa segnalata abbinata ad un veicolo rubato o smarrito, da quelli di interesse della Polizia giudiziaria. Il Collegamento con il S.C.N.T.T., consentirà, inoltre, di rilevare tempestivamente i veicoli in transito non revisionati. La sala operativa della Questura, dopo aver valutato l’Alert, ribalterà i dati alle altre Forze di Polizia territoriali e locali, estendendo, se del caso, la ricerca anche alle altre Forze di Polizia fuori provincia, interessate sull’intero territorio nazionale.

Il sistema di gestione potrà rilevare in tempo reale situazioni emergenziali, il cui verificarsi legittima l’intervento degli operatori competenti per le finalità di sicurezza urbana, e fungerà da modulo collettore per le notificazioni concernenti il traffico veicolare, allo scopo di controllare l’insieme delle informazioni visibili in base alla competenza territoriale ed istituzionale dell’operatore di Polizia locale.

