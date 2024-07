USA. Trump sceglie JD Vance come vicepresidente

Donald Trump ha annunciato il 15 luglio che il senatore J.D. Vance (R-Ohio) sarà il vicepresidente, ponendo fine a mesi di speculazioni. Trump ha dato l’annuncio poco prima che i delegati alla Convention nazionale repubblicana nominassero lui e la sua scelta come vicepresidente per rappresentare il GOP alle elezioni presidenziali del 2024. “Dopo lunghe riflessioni , e considerando l’enorme talento di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la posizione di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande Stato dell’Ohio”, ha dichiarato Trump. “J.D. ha servito con onore il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato alla Ohio State University in due anni, Summa Cum Laude, ed è laureato alla Yale Law School, dove è stato redattore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association. Il libro di J.D., “Hillbilly Elegy”, è diventato un importante best seller e film, in quanto ha difeso gli uomini e le donne laboriosi del nostro Paese. Ha avuto una carriera imprenditoriale di grande successo nel campo della tecnologia e della finanza, e ora, durante la campagna, si concentrerà fortemente sulle persone per cui ha combattuto così brillantemente, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e altri ancora”. L’ex presidente Trump ha rivelato la sua decisione meno di due giorni dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio, sottolineando l’importanza del vicepresidente. Ha ammantato di segretezza la sua scelta per la vicepresidenza, mentre per mesi ha fatto circolare dei “teaser”.

