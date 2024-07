Texas. Tornado Beryl causa 3 morti e 2,7 mln persone al buio.

Il governatore del Texas ad interim Dan Patrick si è rivolto al suo stato dalla Texas Division of Emergency Management dopo che l’uragano si è trasformato in tempesta tropicale Beryl, abbattutosi sul sud-est del Texas. “Penso che ogni tempesta sia una nuova lezione”, ha detto. Mentre questo tornado era solo di categoria 1 o tropicale sulla carta, la combinazione di venti a 80 miglia orarie, e da 5 a 10 cm di pioggia caduta, “potrebbe anche essere sata classificata come una tempesta di categoria 5 se ti trovi nel mezzo”. Patrick ha confermato tre vittime nello stato – due sono state uccise da alberi caduti sulle loro case e un dipendente comunale che è annegato nelle acque alluvionali – aggiungendo che più di 2,7 milioni di persone sono rimaste senza elettricità, con 10 linee di trasmissione interrotte. A lui si sono uniti il capo della gestione delle emergenze Nim Kidd e Tom Gleason della Public Utility Commission per dire ai texani di raggiungere il luogo più sicuro possibile e prepararsi a pazientare per più giorni. Patrick ha confermato che CenterPoint Energy sta portando 11.500 lavoratori da altre parti del Texas e da altri stati per aiutare a ripristinare l’energia il più presto possibile.

Salva