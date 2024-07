Pozzallo. Giannone lamenta disservizi nella sanità

“Nei giorni scorsi ho raccolto, da parte di diversi cittadini, la segnalazione di gravi disservizi nella prenotazione di visite mediche specialistiche presso l’Asp di Ragusa”. È il Consigliere comunale di Pozzallo, Francesco Giannone, a farsi carico della problematica.

“In particolare, gli utenti riferiscono di riscontrare non poche difficoltà nell’interloquire ai contatti telefonici dedicati con il personale incaricato, che risulta quasi sempre irreperibile, per ricevere, nei rarissimi casi in cui riescano ad avere un contatto, risposte generiche ed evasive che preannunciano un’attesa di diversi mesi per l’espletamento degli esami.

È evidente che tale stato di cose renda sostanzialmente inaccessibile il servizio sanitario, non consentendo agli utenti di sapere se e quando potranno effettivamente svolgere visite spesso determinanti per approntare in tempo utile le necessarie cure.

Si tratta di gravissime inefficienze che ledono significativamente il diritto alla salute dei cittadini e, soprattutto, delle persone più fragili, che spesso non possono avere fisicamente accesso agli sportelli CUP.

Stante la gravità di quanto riscontrato, invito l’Azienda sanitaria ad effettuare gli opportuni riscontri ed intervenire con solerzia, assumendo ogni utile iniziativa per ripristinare quanto prima la piena funzionalità del servizio e garantire, così, concretamente l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dell’utenza.

Nel caso di perdurante inerzia, non esiterò a portare i fatti all’attenzione delle Autorità competenti perché si ponga fine ad una prassi non più tollerabile e si restituisca efficienza e dignità ad un servizio pubblico cruciale, qual è quello della tutela della salute di tutti cittadini”.

