Il pozzallese Ballatore nella direzione nazionale PSI

Luca Ballatore entra a far parte della direzione nazionale del Psi. È stata l’assemblea del partito del Garofano, riunitasi lo scorso sabato, a Napoli, a decretare la nomina del commercialista pozzallese, con il benestare del presidente del partito, Enzo Maraio, il quale ha voluto fortemente l’ingresso di Ballatore all’interno della direzione del partito. Era dal 1992 che un cittadino pozzallese non arrivava ad una posizione simile all’interno del Partito Socialista nazionale. È anche un riconoscimento per tutto il circolo socialista pozzallese, impegnato da diversi anni, oramai, alla continua ricerca del bene sociale e di politiche attive per il territorio.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti – commenta Ballatore – e forse proprio per questo gli avversari hanno delle armi spuntate nei nostri confronti. Siamo per il dialogo, è indubbio. Saper individuare, poi, le criticità in anticipo facendo corrispondere adeguate risposte di soluzione è sempre stato il nostro primo comandamento politico. Continuerò ad essere me stesso, l’amico di tutti. Sarò, come nel mio costume, sempre aperto al dialogo, pronto al confronto, trovando sempre la via di mezzo nel rapporto pubblico. In questi anni di politica attiva, il Psi ha impostato una programmazione attiva basata sia sulla quotidianità dei servizi sia con specifici progetti a medio termine in molti contesti. La squadra era ed è coesa oggi più che mai, unita da un comune denominatore che è il voler bene al proprio paese, e al proprio territorio”.

Nel corso dei lavori, è stato comunicato anche l’ingresso di molti Socialisti che negli ultimi anni erano rimasti fuori dalla vita attiva del Partito, tra questi l’ex deputato Felice Iossa, il docente universitario Felice Laudadio, l’ex consigliere regionale della Calabria Pino Napoli, l’ex vice segretario nazionale Giulio Di Donato, l’ex consigliere comunale di Napoli Roberto De Masi, Claudio Signorile che presiederà un comitato con il quale lavorerà nei prossimi mesi alla ricostituzione dell’unità dei socialisti nel Psi, a livello nazionale.

Salva