Ragusa Calcio promuove stage riservato ai nati 2006 2007 e 2008

Il Ragusa calcio ha promosso per venerdì 19 luglio, alle 16, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, uno stage riservato ai giocatori nati nei seguenti anni: 2006, 2007 e 2008. Lo stage è finalizzato a reclutare atleti under per la Serie D e per l’Under 19 nazionale, campionato a cui la società azzurra è stata ammessa per la stagione 2024-2025. Per potere partecipare allo stage è obbligatorio essere provvisti di visita medica e nulla osta della società di appartenenza. Inoltre, è necessario scaricare un modulo da compilare e da inviare alla mail asdragusacalcio1949@gmail.com entro giovedì 18 luglio alle ore 12. Il modulo è scaricabile al seguente link: www.ragusacalcio1949.it/modulistica/

