Controllo interforze al mercato settimanale di Marina di Ragusa

Al fine di garantire una regolare concorrenza tra commercianti e di tutelare i consumatori, nella giornata di martedì 9 luglio si è svolto un servizio di controllo al mercato settimanale di Marina di Ragusa.

L’azione è stata svolta in maniera congiunta dalla Polizia Locale di Ragusa, reparto Annonario, da personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su diposizione del colonnello Walter Mela, e dai Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, su disposizione del comandante Alessandro Piacenti.

Diverse le irregolarità riscontrate: la Polizia Locale ha rilevato 5 infrazioni relative alla legge sul commercio ed emesso altrettanti verbali; 4 i verbali emanati dalla Guardia di Finanza per mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali. Ulteriori controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa.

“Ringrazio la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza e i Carabinieri per l’ottima sinergia – afferma il sindaco Peppe Cassì – nonché i commercianti e i cittadini, che nonostante qualche momentaneo ma inevitabile disagio hanno compreso l’importanza di un intervento finalizzato all’equo rispetto delle regole”.

