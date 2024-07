Lite a Vittoria. Bengalese ferito con un machete

I carabinieri sono intervenuti in Vico Marsala accanto a Piazza del Popolo per una lite. Le persone ferite sarebbero due bengalesi: una di queste è stata trasportata al “Cannizzaro” di Catania perché la mano sinistra gli è stata ferita con un colpo di machete. L’altra persona ha fatto riscontrare ferite su tutto il corpo, cranio compreso. Le sue condizioni di salute sono pesanti ma non corre pericolo di vita.

