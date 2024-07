Ordine pubblico a Comiso. Sindaco chieda riunione del Comitato in Prefettura

“Sono rimasti inascoltati gli appelli che, sul fronte dell’ordine pubblico, abbiamo più volte lanciato nel corso di queste ultime settimane. Eppure, gli episodi di cronaca, ultimo l’accoltellamento di venerdì sera in centro storico a Comiso, confermano che non si può più attendere oltre. Cosa dobbiamo aspettare di più grave?”. Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, che si rivolge al sindaco Schembari sollecitando la formalizzazione di una richiesta al prefetto per la convocazione di una seduta urgente del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. “Al contempo – continua Bellassai – e in questo senso ci adopereremo nei prossimi giorni, è opportuno che possa essere convocata una seduta straordinaria e urgente del Consiglio comunale cosicché il sindaco possa riferire in aula, dopo eventualmente essere stata ascoltata dal prefetto, quali sono le decisioni perché si adotti un protocollo adeguato riferito al nostro territorio. E’ ovvio, ma lo avevamo già detto in altre occasioni, che non si può più stare a guardare. Bisogna agire. E, a proposito di azioni, ci corre l’obbligo di ringraziare il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, per la sollecita attenzione nei confronti del nostro territorio comunale e per la risposta che, anche in questo caso specifico, ha saputo assicurare con i suoi uomini. Il problema, però, è strutturale, nel senso che il ripetersi di simili azioni delittuose mette in evidenza un corto circuito che induce la politica a ripensare certe strategie legate al centro storico e alle aree periferiche. E’ questa la responsabilità che deve assumersi chi governa. E chi guida palazzo di Città in questo frangente riuscirà a farlo?”.

