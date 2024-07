Cioccolati dal mondo. Nuova collezione al Museo del Cioccolato di Modica

Modica ha celebrato la giornata mondiale del cioccolato, ospitando al Museo del Cioccolato la troupe di Mediaset che ha dedicato dei servizi speciali alla città e al suo cioccolato, primo ed unico cioccolato IGP in Europa.

Un risultato quello dell’IGP che ha premiato lo sforzo dei produttori e delle istituzioni che hanno sostenuto il progetto: dal Comune alla Regione, dal Ministero alla Commissione Europea e con il sostegno costante della CNA e l’amorevole assistenza dell’On. Paolo De Castro che ha incoraggiato il Consorzio facendosi carico della modifica del regolamento Europeo sui Regimi di Qualità, proponendo l’inserimento del cioccolato nell’elenco dei prodotti ammissibili a tutela, spianando la strada al riconoscimento del Cioccolato di Modica IGP.

Per l’occasione è stata inaugurata una nuova collezione “Cioccolati dal Mondo” una sezione museale nata dalla iniziativa di un donatore eccellente, Mauro Di Martino aka MUSUMECI, che girando il mondo per la sua attività di DJ e Produttore Discografico ha pensato bene di donare al Museo una barretta di cioccolato per ogni Paese che ha visitato e che visiterà nel futuro.

La collezione è formata in atto da 24 barrette di cioccolato provenienti da quattro continenti : Europa, Asia, Africa e America e in particolare da seguenti Paesi : Germania, Ungheria, Malta, Messico, Spagna, Francia, Costarica, Portogallo, Colombia, Indonesia, India, Stati Uniti , Venezuela , Costa d’Avorio, Costarica Polonia, Serbia, Belgio.

L’inaugurazione della collezione, esposta in una elegante teca in vetro curata da Piero Puglisi, ha registrato la presenza del Direttore del Consorzio Nino Scivoletto; ha tagliato il nastro inaugurale la giovane giornalista Maria Teresa Corso in favore delle telecamere di Mediaset che hanno immortalato l’evento.

Il Consorzio ringrazia Mediaset per avere scelto fra le città italiane , Modica, per il servizio sulla giornata mondiale del Cioccolato andato in onda sia nella edizione serale di Studio Aperto che di Canale 5 , di seguito il link del servizio di Federica Terrana – https://www.tgcom24.mediaset.it/2024/video/modica-giornata-mondiale-del-cioccolato_84443222-02k.shtml

