Avimecc Volley Modica. Barretta si veste di biancoazzurro

Un tassello importante si aggiunge al roster dell’Avimecc Volley Modica. Gli uomini mercato del sodalizio modicano, infatti, sono riusciti a portare all’ombra del Castello dei Conti, il talentuoso e promettente schiacciatore Francesco Barretta.

Nel giro della Nazionale under 20, Barretta è un classe 2005, originario di Aversa, arriva nella Città della Contea dalla Just British Bari, ma nonostante la sua giovane età, quello che disputerà con la maglia dei “Galletti” sarà il suo quarto campionato in serie A3.

Alto 193 centimetri, Barretta è stato voluto fortemente da coach Enzo Distefano che è stato assecondato dalla dirigenza modicana.

“Barretta è un giovane atleta che avevo “adocchiato” già lo scorso anno – spiega coach Enzo Distefano – e quest’anno ho insistito parecchio per averlo nel nostro roster e per questo ringrazio la dirigenza per avermi assecondato. È un giovane di prospettiva e gran lavoratore che era già sul taccuino di diversi club italiani – continua – è nel giro della Nazionale under 20 con la quale da poco ha partecipato a un ‘collegiale’. Sono convinto che ci darà una grossa mano nel reparto schiacciatori, sia per le sue spiccate abilità in attacco, sia per il suo potenziale tecnico che credo possa essere utile al nostro progetto. Sono molto felice di poterlo allenare a Modica – conclude Enzo Distefano – credo che possa inserirsi subito nel gruppo che stiamo formando, sia per mentalità, sia per metodologia di lavoro e spero di ripagare la società per la scelta fatta”.

Dopo essersi messo in luce con la maglia della Volley Meta Sorrento, Francesco Barretta è approdato in serie A3 nella stagione 2021/2022, dove ha difeso i colori della Wow Green House Aversa. Due stagioni con la maglia della sua città e poi la scorsa stagione il trasferimento a Bari.

Diverse per lui anche le esperienze maturate con la maglia azzurra della Nazionale, tra le più importanti, il campionato Europeo under 17 nel 2021, la “Cornacchia Word League” a Pordenone nel 2023 e il torneo WEVZA under 19 in Portogallo.

Ora Barretta è pronto per la sua prima avventura in Sicilia con la maglia biancoazzurra dell’Avimecc Volley Modica.

“Scegliere di giocare all’Avimecc Volley Modica il prossimo campionato è stato semplicissimo – dichiara Francesco Barretta – perchè quando ero avversario proprio la partita contro Modica ha avuto un qualcosa di speciale, perchè quattro anni fa è stata la mia prima partita da titolare in serie A3. Ora, poter giocare con questa maglia mi riempie di gioia. Ogni stagione punto sempre a fare meglio e così sarà anche a Modica, dove darò sempre il massimo per contribuire a portare il più in alto possibile la squadra. Con coach Distefano – continua – ci siamo sentiti spesso e ogni volta mi ha sempre ribadito la sua voglia di allenarmi a Modica e per questo sono molto contento per la fiducia che ripone su di me. La mia intenzione, dunque, è che possa ricambiare sul campo aiutando la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai miei nuovi tifosi – conclude il nuovo schiacciatore della Volley Modica – voglio dire di essere sempre presenti e di starci vicino perchè sono convinto che ci divertiremo insieme e non vedo l’ora di conoscerli”.

Salva