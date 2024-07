Per visitare 4 chiese di Modica si pagherà il ticket

A partire da questa settimana si dovrà pagare un ticket per visitare le principali chiese monumentali di Modica, ovvero la Chiesa Madre di San Pietro (Unesco), caratterizzata dalla presenza delle statue degli apostoli lungo la monumentale scalinata di accesso. Per l’estate 2024 l’apertura sarà garantita dalle 10 alle 18 ma, probabilmente, nel mese di agosto anche fino a sera;

la chiesa di Santa Maria di Betlemme: contenente una bellissima Natività e la cd. “Cappella Cabrera”: apertura prevista dalle 10 alle 18.

La chiesa del Carmine, contraddistinta da un caratteristico rosone sul prospetto; apertura dalle 10 alle 18.

La chiesa di San Giovanni Evangelista, posta nella parte alta della città; apertura dalle 10 alle 18.

Il costo previsto dei biglietti di ingresso per ognuna di questa chiese sarà di 2,50 euro a persona per ogni chiesa. In caso di gruppi, da 10 a 30, due euro a persona. Per gruppi oltre le 30 persone, costo forfettario 50 c.

€ 6,00 a persona per biglietto cumulativo per le 4 chiese. € 4 a persona, cumulativo per gruppi di più di 30 persone. Gratuità per residenti, disabili e accompagnatore.

foto salvo vasco

Salva