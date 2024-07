Schianto sulla Montelabbatese tra una moto e un camion, lo scorso pomeriggio intorno alle 16, all’altezza di Villa Fastiggi. Un 44enne residente a Urbino, ma originario di Modica, Alessio Di Martino, ha perso la vita sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla sua moto.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia locale di Pesaro e i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la zona.

