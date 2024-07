Defibrillatori DAE in manutenzione da mesi. Interviene Spadaro

Il mancato funzionamento dei Defibrillatori DAE, che sono stati donati al Comune, e installati in diversi punti della città, non risultano funzionanti. Sull’argomento, interviene il Consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro. Da quanto si evince da una scritta, pare che i defibrillatori risultano in manutenzione (da mesi?) lo indica infatti, l’adesivo messo in bella mostra allocato nell’alloggiamento del defibrillatore. Il rappresentante del PD, ha chiesto Al Sindaco di conoscere il motivo per cui non si è ancora intervenuti per la manutenzione di un dispositivo “salvavita” in una città che si dichiara cardioprotetta, la manutenzione di questi dispositivi dovrebbe essere una priorità, anche per il fatto che non credo ci siano costi elevati per la manutenzione degli stessi. Inoltre da qualche giorno è stato installato un nuovo defibrillatore gestito da una associazione privata, chiedo se non fosse il caso che l’amministrazione comunale affidi in gestione i defibrillatori già installati e che necessitano di manutenzione, alla associazione che ha installato il defibrillatore? Mi risulta anche – continua Spadaro – che la stessa associazione abbia proposto all’amministrazione comunale di prendere in gestione i defibrillatori, (con una convenzione) per quale motivo questa proposta non è stata portata avanti? Ci si augura, che nessuno ne abbia bisogno, ma in caso contrario, chi ne risponderà?

Salva