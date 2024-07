Un’aula studio estiva per gli studenti a Marina di Modica

Come anticipato durante la conferenza stampa del Modica Summer Fest 2024, a Marina di Modica ci sarà un’aula a disposizione di tutti gli studenti per la preparazione dei loro esami, un’iniziativa a costo zero grazie al riutilizzo di arredo ed oggetti in disuso come ad esempio i famosi “banchetti a rotelle” acquistati durante la pandemia da Covid-19. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro: “Nell’ottica un’idea che porto avanti come delegato alle Politiche giovanili e che vuole le ragazze e i ragazzi della nostra Città al centro del nostro interesse, abbiamo deciso di dare loro anche la possibilità di studiare durante l’estate a Marina di Modica, fruendo di locali idonei e di ‘strumenti’ che avranno un proficuo riuso. Con il vicesindaco, Giorgio Belluardo, – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro – abbiamo visto in alcune scuole della Città, che i famosi ‘banchi a rotelle’ stavano per essere dismessi. Abbiamo deciso che non era il caso di gettarli via ma che invece potevano essere riutilizzati e messi a disposizione in uno spazio apposito, diventando postazioni ideali di un’Aula studio. E così, apriremo in questi giorni l’Aula studio nei locali dell’auditorium Nannino Ragusa a Marina di Modica, con le postazioni riservate a quanti ne vorranno fruire e che saranno ‘caratterizzate’ proprio dall’utilizzo dei ‘banchi a rotelle’. In questo modo, evitiamo di gettare via arredi acquistati con soldi pubblici e ne facciamo invece un virtuoso e utile riuso. L’aula sarà dotata di sistema Wi-Fi e sarà climatizzata. Inoltre, la struttura è a disposizione anche di chi lavora, utilizzandola come area coworking.

D’accordo con il Sindaco, Maria Monisteri e con tutta l’amministrazione, segniamo questo progetto come un altro passo avanti nell’ottica di una maggiore diffusione di politiche giovanili che servono appunto, a dare alle giovani e ai giovani della nostra Città, luoghi ideali di aggregazione. A Marina di Modica, per la prima volta, ci sarà dunque un’aula a disposizione di tutti gli studenti per la preparazione dei loro esami e dove sarà possibile accedere e di cui sarà possibile fruire, secondo canoni che dettaglieremo quando presenteremo compiutamente l’iniziativa condivisa anche con l’assessore alle Politiche educative, Chiara Facello”.