Lo scrittore modicano Macauda premiato a Taormina

Premio al modicano Giuseppe Macauda conferito dalla Giuria della “Charm of art-book” al racconto giallo-noir “Le parole degli Dei” a Taormina, in un concorso al quale hanno partecipato i migliori specialisti del genere letterario di tutto il territorio nazionale, “Si è finalmente realizzato un mio “piccolo” sogno: vincere un premio importante in Sicilia con un giallo avente un’ambientazione siciliana (Eraclea Minoa e Valle dei Templi di Agrigento – dice l’interessato -. Non nascondo, perciò, la mia grande gioia, che intendo condividere sinceramente con tutti”.

Salva