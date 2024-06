Donna trovata priva di vita a Ispica

Una donna di 78 anni, ad Ispica, è stata trovata morta dopo che per giorni nessuno avesse più sue notizie. Nemmeno i suoi figli, che vivono lontani, in Germania, erano riusciti a mettersi in contatto con l’anziana. Dopo vari tentativi, sono state avvertite le autorità, e quando il 118 e i vigili del fuoco sono entrati dentro l’abitazione della donna, l’hanno trovata morta. Intervenuti anche i carabinieri di Ispica ma pochi dubbi che si siano trattata di una morte naturale.

