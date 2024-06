“Ho pagato il ticket sul POS all’Ospedale di Scicli”. Riceviamo

Gent.le Redazione.

Da alcuni mesi, sia all’ufficio ticket dell’ospedale di Scicli che in quello di Modica, per eventuali transazioni POS vengono richiesti 1,50 euro aggiuntivi.

Nel cartello dell’ufficio di Modica (v. foto in allegato, scattata mercoledì 26 giugno), viene indicato che ‘la banca’ addebiterebbe tale

costo.

Richiedo, pertanto, a chi saprà rispondere, Asp o guardia di finanza, alcune informazioni in merito, premettendo che una transazione pos di tale importo viene difficile pensare sia richiesta dalla banca. Una transazione potrebbe costare, proprio ad esagerare, 5/10 cent, ma tutto potrebbe essere, per questo chiedo informazioni da cittadino:

– è veritiero che la banca addebiti €1,50 per ogni transazione pos all’Asp?

– non fosse vera, dove finisce l’eventuale ricavo, se tale dovesse essere, rispetto al costo effettivo della transazione?

– se la maggior spesa finisse nel conto asp, come mai non viene rilasciata ricevuta (a Scicli, un paio di mesi fa, ho ritirato la ricevuta ticket non comprensiva del costo di €1,50, né ricevute separate)?

– se fosse vero che la banca addebitasse all’Asp il costo di €1,50 a transazione, non dovrebbe forse il dirigente Asp preposto a questi

accordi rassegnare immediatamente le dimissioni in quanto incapace di stringere i migliori accordi commerciali nell’interesse dei pazienti

essendo che esistono banche più convenienti?

– fosse anche 10 cent il costo effettivo della transazione, è legale girare al paziente tale costo?

Attendo cortese riscontro, in quanto sorge il sospetto che dietro ad alcune mancanze vi sia sempre il modo di correre ai ripari.

Lungi da me comunque pensare male… Semplici domande alle quali cerco rassicurazione da chi ha a cuore i pazienti e non interessi economici di aziende…

Cordiali saluti »

Lettera firmata

