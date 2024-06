La provincia di Ragusa in bella mostra agli Europei OCR

Il fine settimana scorso sono andati in scena gli Europei OCR (Obstacle Corse Race) a Folgaria, in Trentino Alto Adige.

Una kermesse che ha visto alla partenza oltre 3000 atleti provenienti da ogni parte d’Europa.

Ottima prova per gli iblei che, grazie alla qualifica ottenuta durante la stagione scorsa, hanno avuto l’onore di partecipare indossando la

maglia della nazionale italiana.

Sui 12 km, ottima gara del modicano Enrico Buscema che è stato ventesimo di categoria e con un ottimo piazzamento assoluto.

Per la gara short di 4 km, Francesco Paolino ha chiuso al dodicesimo posto di categoria e sedicesimo assoluto tra gli italiani in gara.

Bene anche Santi Galofaro che, nonostante due errori agli ostacoli e due penalty loop, è riuscito a classificarsi trentacinquesimo assoluto tra gli italiani in gara.

Tra i Ragusani, ottimo piazzamento di Carlo Cascone che, senza commettere il minimo errore sugli ostacoli, porta a casa un ottimo

piazzamento assoluto e un trentottesimo posto assoluto tra gli italiani.

Bene anche Antonio Cirmi che recupera in extremis da un infortunio e riesce a prendere parte alla gara portando a casa la soddisfazione di concludere un europeo con un bracciale al polso.

