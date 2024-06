Monterosso. Partecipata rappresentazione vita di S. Giovanni

Eccellente la riuscita della sacra rappresentazione di della vita di San Giovanni Battista dal titolo “ Sulle orme del Battista” svoltasi ieri sera , dopo la santa messa, lungo il corso Umberto ed in piazza San Giovanni . L’interessante iniziativa, unica nel suo genere, è stata organizzata dal Comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista in collaborazione con il Gruppo Azione Cattolica di Monterosso che ne ha curato le scene e le rappresentazioni dei giovani che hanno impersonato in maniera perfetta i vari personaggi . Tante le persone presenti , grandi e piccoli, che hanno seguito con interesse le particolari scene , racchiuse in particolari cornici , che hanno raccontato la vita del Battista .

