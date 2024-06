Monterosso Almo.Un raggio di sole illumina il Battista

Il borgo ibleo celebra oggi la nascita di San Giovanni Battista Patrono e Protettore della città. Il giorno di festa è’ iniziato all’alba quando un raggio di sole e’ entrato dal portone principale della chiesa e attraversando la navata centrale ha illuminato il simulacro del santo posto su una nicchia dell’altare maggiore. Un evento che si verifica solo ed esclusivamente in questo giorno , 24 giugno, proprio quello della nascita del Battista. Si tratta forse di un miracolo? Non proprio. La risposta si trova sicuramente nella sapienza degli architetti che edificarono la basilica di San Giovanni ad una altezza tale , orientata verso est, da permettere il ripetersi di un fenomeno che tiene unite astronomia, fede ed arte.

La devozione al Battista ha radici secolari, già si parla della festa in un atto notarile del 1559. In un inventario dei beni della chiesa datato 1581 si accenna alla statua ed alla vara di San Giovanni che viene portata in processione nel giorno della sua festa. Nell’anno 1611 vengono confermati dal Vescovo i Capitoli della Confraternita.

Nel marzo del 1770 le autorità civili di Palermo inviano delle disposizioni indirizzate ai procuratori ed ai confrati della chiesa di San Giovanni tra le quali viene citata la processione della statua che si svolge l’ultima domenica di agosto, una messa da celebrare in onore del santo tutti i martedì dell’anno e delle celebrazioni con ottavario da farsi il 24 giugno e l’ultima domenica di agosto.

Dal 1795, poiché il 29 agosto data stabilita dalla Chiesa era un giorno lavorativo, la festa con la processione venne spostata la prima domenica di Settembre.

I dati storici sono citati dallo storico monterossano professore Angelo Schembari.

