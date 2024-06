Scicli. Corepla, formazione per operatori ecologici e cittadini

Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, ha promosso due diversi momenti formativi per il corretto conferimento degli imballaggi in plastica a Scicli.

Martedì 25 giugno alle 16, nella sede della protezione civile in contrada Zagarone, sarà svolto un corso di formazione con gli operatori ecologici al fine di dare un indirizzo unilaterale nel trattamento delle materie plastiche in fase di ritiro da parte della ditta rifiuti.

Mercoledì 26 giugno alle 19 in piazza Municipio, alla presenza del sindaco Mario Marino e dell’amministrazione comunale, sarà svolto un momento formativo rivolto agli utenti al fine di presentare i nuovi totem a forma di finestra in cui attraverso un QrCorde i cittadini potranno risolvere i loro dubbi su come conferire i rifiuti.

