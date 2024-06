Espresso ed E-Gaming: sguardo all’insegna del caffè e della cultura dei casinò online in Italia

Sebbene i videogiochi esistono da decenni, la crescita di Internet ha rivoluzionato il settore dell’e-gaming e gli ha permesso di esplodere in popolarità. Con un pubblico in crescita, è aumentato anche il potere della pubblicità e del merchandising degli e-game. Le aziende che producono caffè ad esempio stanno cominciando a rendersi conto che il gaming non è più un’attività di nicchia e che i giocatori rappresentano un’importante opportunità di marketing. Per tale motivo, in Italia la cultura del caffè si è sposata con quella dei casinò online. A tale proposito, approfondiamo l’argomento in modo dettagliato.

I giochi da casinò online nelle caffetterie italiane

Le slot tendono a essere in cima alla lista dei giochi da casinò offerti dai sviluppatori di software in quanto sono dotate di vantaggiosi e unici bonus unici e si rivelano ideali per consentire agli amanti del gioco d’azzardo di divertirsi durante la pausa caffè. Che si tratti di giocare sui casino online con il proprio dispositivo mobile o di sedersi davanti ad una postazione Internet di una caffetteria, per i giocatori italiani è diventata una tendenza il connubio tra la popolare bevanda e il gioco. Entrambi fanno parte della cultura nazionale e quindi il successo che sta costantemente ottenendo non stupisce.

La cultura del caffè in Italia e l’iconica tazzina napoletana

Nel periodo precedente la seconda guerra mondiale, a Napoli, bere il caffè era un rituale importante, considerato dai più un diritto umano fondamentale. In città oggi la tradizione continua con il caffè sospeso, ossia quello che un cliente paga in modo in modo che qualcuno che ne abbia bisogno. Possa berlo gratuitamente. Il caffè è arrivato a Napoli in ritardo rispetto alle altre grandi città italiane, ma quando è giunto a destinazione alla fine del Settecento, la popolazione da sempre nota per la sua superstiziosa considerava la bevanda amara un portafortuna.

Oggi, tuttavia Napoli è una delle capitali mondiali della cultura del caffè. La transizione iniziò con l’invenzione all’inizio del XIX secolo della cuccumella, più conosciuta come caffettiera napoletana che la gente della città rese famosa nel mondo.

La napoletana è in pratica una caffettiera domestica composta da tre sezioni. Il fondo è pieno d’acqua; la parte centrale contiene caffè macinato finemente e la parte superiore è una sorta di pentola da portata capovolta. Dopo che l’acqua è stata fatta bollire su un fornello, l’intero congegno viene girato sottosopra per consentire all’acqua di filtrare attraverso i fondi della suddetta pentola. A Napoli e in molte città del Sud Italia, oggi nonostante i congegni con capsule e cialde e la classica moka, in molte famiglie la cuccumella è ancora molto popolare.

Il drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo nella sua commedia intitolata “Questi fantasmi” esalta proprio le caratteristiche del macchinetta napoletana e spiega perché è quella che produce il miglior caffè sia dal punto di vista dell’aroma che della densità.

Il connubio tra le slot machine e il caffè espresso

Le slot costituiscono la maggior parte dei giochi da casinò online e per tale motivo, gli sviluppatori di software hanno deciso di creare un catalogo con circa 45 titoli denominati Espresso Games a cui tutti gli amanti della bevanda e del gioco possono dedicarsi nel tempo libero. Ognuna di queste slot differisce dalle altre per configurazione e stile, sebbene la maggior parte di esse siano video slot a cinque rulli. Inoltre quasi tutte propongono intriganti round bonus e caratteristiche speciali, che ne migliorano ulteriormente la qualità complessiva. Alcuni dei titoli che è possibile trovare nel catalogo di slot a tema il caffè sono Cluck Bucks, Crazy Faces, Cinema, Bullets for Money, The Sense e Winter Win.

Opzioni della roulette da Espresso Games

Quando si parla di espresso gaming non si tratta solo dei giochi di slot ma anche di roulette. Al momento, nei bar italiani ce ne sono sette diverse ossia la Roulette Americana, quella Europea, la cosiddetta Roulette Global Poker, la 12 Numeri Common Draw, l’American Common Draw, l’European Common Draw e la Poker Roulette.Il gioco della roulette a 12 numeri segue la stessa impostazione della versione europea, con la ruota che ha un solo zero. Per quanto riguarda invece le opzioni di Poker Roulette, queste integrano le classiche carte francesi più remunerative sulla ruota e sul tavolo su cui è possibile puntare combinando i due mondi in un ibrido perfetto ma divertente.

