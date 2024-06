Tutte le tecnologie informatiche al servizio degli investitori

Il mondo della finanza e quello delle tecnologie informatiche si sono incontrate da tempo in modo inscindibile, tanto che si è ormai affermato il concetto di tecnofinanza (o fintech) per indicare il cambiamento che ha portato gli investimenti finanziari a prosperare grazie alle nuove tecnologie.

Di fatto, anche quando ci rivolgiamo a un intermediario autorizzato o a un consulente finanziario, l’esecuzione materiale degli ordini di investimento avviene attraverso uno strumento informatico.

Se, dunque, per investire nelle borse finanziarie non si può fare a meno di software e potenti computer in grado di processare gli investimenti, vediamo nel dettaglio quali di queste tecnologie informatiche possono supportare l’investitore nel suo viaggio verso una rendita finanziaria adeguata al suo standard di vita.

I data center e i software a servizio degli investimenti

Alla base delle piazze di scambio di tutto il mondo troviamo i data center, dove computer ad alta efficienza gestiscono le operazioni di acquisto e di vendita di ogni tipo di asset finanziario.

Per comprendere la mole di operazioni gestite giornalmente dai data center dedicati ai mercati finanziari, basterà riportare come esempio i volumi di scambio giornalieri di Borsa Italiana, i quali in un giorno normale possono superare la cifra di 1,5 miliardi di azioni scambiate (dati Borsa Italiana S.p.A.).

Tuttavia, i supercomputer dislocati nei data center da soli non sono sufficienti a gestire le operazioni di investimento, ma servono anche software specializzati nella gestione degli ordini di acquisto e vendita degli asset finanziari che sono operati direttamente dagli operatori di Borsa.

Quindi arriviamo ai software come MetaTrader 5 messi a disposizione dai broker finanziari a beneficio degli investitori finali, i quali sono collegati a quelli degli operatori di Borsa e permettono l’inserimento degli ordini di acquisto, ad esempio, di azioni e valute straniere.

Tali software forniscono all’investitore un accesso diretto ai mercati finanziari, senza intermediari, per esporsi nel segmento dei fondi passivi negoziati in borsa (gli ETF) o per speculare sulla differenza di prezzo tra coppie di valute o, ancora, per investire nelle materie prime del momento.

Le tecnologie cloud per l’investitore sempre attivo

Gli sviluppatori di piattaforme per gli investimenti hanno introdotto una nuova interfaccia che prende il nome di “Web Terminal” (terminale web), compatibile con qualsiasi tipo di dispositivo portatile, come gli smartphone, o fisso, come il computer di casa.

Il terminale web, in quanto tale, è compatibile con qualsiasi browser e sistema operativo. Ciò significa che l’investitore può accedere al suo portafoglio finanziario da qualsiasi computer o dispositivo mobile e può così verificare in breve tempo l’andamento degli asset finanziari di suo interesse.

Viene così superata la necessità di installare applicazioni su ogni dispositivo, mentre il terminale web si adatta alle dimensioni del device di volta in volta utilizzato.

Ciò è reso possibile dal cloud computing, il quale consente di caricare direttamente nella “nuvola” il software reso disponibile ai clienti finali dai broker online.

L’accesso diretto al software via web toglie all’utente la preoccupazione di dover aggiornare periodicamente il software per ottenere gli strumenti di più recente introduzione, permettendogli di concentrare l’attenzione sulle strategie volte a migliorare il suo portafoglio finanziario.

Altra tecnologia informatica che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale a favore degli investitori è l’automazione dei processi di investimento. In questo campo le nascenti soluzioni basate su algoritmi intelligenti potrebbero ben presto imprimere un salto di qualità alle soluzioni di investimento.

