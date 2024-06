Uno sciame di “vespe” ha invaso la provincia di Ragusa per il “4° Giro della Provincia”

Poco meno di 200 equipaggi hanno animato la quarta edizione del “Giro della Provincia”, uno dei più importanti raduni siciliani dedicato agli amanti del marchio Piaggio, organizzato come ogni anno da I Vespisti Iblei. Modelli di Vespa di ogni tipo, anno, cilindrata e colore hanno percorso in lungo e in largo la provincia ragusana partendo da Ispica per poi dirigersi a Scicli, Modica, Ragusa, Giarratana, Monterosso, Chiaramonte, Comiso, Vittoria, Acate, S.Croce e Pozzallo prima di far ritorno a Ispica dove i vespisti sono stati accolti da uno splendido rinfresco offerto dall’ex Sindaco di Ispica, Rosario Gugliotta. Particolarmente significativa la presenza del Dott. Gugliotta in ricordo del figlio Damiano, Vespista Ibleo della prima ora, alla cui memoria è stato dedicato il giro. La sua Vespa Vnb azzurra era la prima sotto l’arco della partenza, dietro di lei tutto il resto del plotone che Damiano ha guidato da lassù anche quest’anno come ha sempre fatto negli anni precedenti. Ad arricchire il sentimento di fratellanza espresso da manifestazioni del genere, la presenza del Vespa Club di Comiso, del Vespa Club di Noto, del Vespa Club Gioia del Colle, Vespa Club Catania 2016, del Vespa Club Avola Michele Piccione, del Lambretta Club Siracusa, degli Apisti Montiblei e del Vecchio Garage Siculo. Grazie alla partecipazione massiccia degli sponsor privati, i partecipanti non hanno pagato nessuna tassa di iscrizione ed in più hanno ricevuto in omaggio la maglia ufficiale del giro oltre ad altri gadget riservati a chi ha completato gli oltre 300 km del percorso. “Ringraziamo gli sponsor per aver creduto ancora una volta in noi – ha commentato il Presidente de I Vespisti Iblei, Riccardo Blandino – e naturalmente tutti i partecipanti che hanno trascorso insieme a noi questa bella domenica. Nonostante il caldo a tratti insopportabile, in tantissimi sono arrivati alla fine. Il Giro della Provincia è una bella sfida di resistenza e di amore per la Vespa. Quest’anno abbiamo scelto, per la prima volta, di partire ed arrivare nella stessa città perchè volevamo celebrare la memoria dell’amico Damiano che purtroppo è venuto a mancare prematuramente. Per tutta la durata è come se fosse stato con noi, proprio come faceva in sella alla sua Vespa in occasione delle nostre numerose uscite. Vespa è anche questo!

