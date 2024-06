Viabilità Punta Braccetto. Accordo tra le polizie locali di Ragusa e Santa Croce Camerina

Le polizie locali di Santa Croce e Ragusa continueranno ad operare insieme, a Punta Braccetto, nel corso della stagione estiva. L’accordo, sottoscritto questa mattina, permetterà alle pattuglie dei due Comuni, dal primo luglio al 15 settembre, di potere agire liberamente nella località marinara, senza problemi di vincolo territoriale, per la gestione della viabilità e per gli accertamenti e le eventuali contestazioni di norme del codice della strada. L’accordo, che è orientato principalmente nell’ottimizzazione delle risorse umane in seno ai comandi di Polizia municipale dei due Comuni, è stato sottoscritto da parte del vicesindaco di Santa Croce Camerina, Francesco Dimartino e del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì alla presenza dei comandanti dei due Corpi. “Con questo protocollo – dice il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino – permettiamo ai nostri vigili urbani, ma anche a quelli del Comune di Ragusa, di potere agire con maggiore libertà, in un periodo in cui la frazione rivierasca di Punta Braccetto, come si sa, conosce un sensibile aumento della popolazione residente e dei tanti turisti che affollano le strutture ricettive. Quello che auspichiamo è ovviamente un rispetto delle regole da parte di tutti”.

Salva