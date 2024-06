Ispica. Finanziato un asilo di 36 posti per €.864.000,00

Il Comune di Ispica è stato inserito tra gli Enti beneficiari degli investimenti messi in campo dal Ministro per il nuovo Piano per asili nido finanziato dall’Unione europea.

Nel suddetto Piano il Comune di Ispica è stato ammesso al finanziamento di €.864.000,00 per la realizzazione di un nuovo asilo che potrà ospitare ben 36 piccoli utenti.

“Mi complimento con l’Assessore Massimo Dibenedetto per l’ennesimo obiettivo raggiunto assieme allo staff del Settore Lavori pubblici guidato da Salvatore Nigito e supportato dalla nostra Consulente in materia PNRR Natalia Carpanzano – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – per aver seguito con grande professionalità tutto l’iter propedeutico. Il Comune ritorna così a conquistare il primato, in relazione alla popolazione. Delle strutture per asili nido e prima infanzia.”

“Un nuovo asilo – dichiara l’Assessore al PNRR Massimo Dibenedetto – ci permetterà di rispondere alle tante richieste e di far crescere i nostri bambini in un ambiente nuovo e all’avanguardia. Questo intervento, assieme agli altri messi in campo, faranno di Ispica una Città migliore”

Salva