Cioccolato di Modica in Albania ospite del Consolato di Valona

Il cioccolato di Modica IGP vola in Albania per suggellare l’incontro tra le città di Valona e di Modica .

L’incontro, organizzato dal Consolato Generale Italiano di Valona, ha consentito ai due sindaci di gettare le basi di future collaborazioni tra le due comunità sotto il profilo culturale, sociale ed economico.

Gli incontri si sono svoli alla presenza del Console Generale di Valona Iva Palmieri e del Presidente del Consiglio Comunale di Modica Maria Cristina Minardo.

Per l’occasione il Consorzio ha prodotto un incarto dedicato all’evento che, autografato dai protagonisti dell’incontro, sarà collocato nella sezione “incarti speciali” del Museo del Cioccolato di Modica.

Nel foyer del Teatro Petro Marko, che ha ospitato il concerto dei Mode di Antonio Modica con Lee Curreri, il pubblico presente ha potuto degustare il cioccolato di Modica Igp, presentato da Enrico Drago in rappresentanza di Nacrè, ricevendo in dono barrette di cioccolato di Modica IGP con l’incarto dedicato.

Salva