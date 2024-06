Adamo fa festa nel ritrovato XCO Città di Modica-Cyclò

Poteva essere considerato un vero e proprio esperimento, lo svolgimento dell’XCO Città di Modica-Cyclò a metà giugno. La classica manifestazione ragusana, normalmente teatro dell’inizio della stagione per gli appassionati siculi, ha dovuto emigrare nel tempo, per non perdere un’edizione che avrebbe rappresentato un inopinato stop per la sua storia. I biker hanno mostrato di gradire il ritorno della gara anche se chiaramente in questo periodo gli impegni per molti sono diradati. La prova di Modica (RG), inserita nella Coppa Sicilia XCO e nella Coppa Jonica Mtb, ha comunque raccolto un folto numero di partecipanti in una giornata molto calda, che però non ha frenato gli entusiasmi dei biker non solo locali.

La è stata distinta in due partenza. Quella principale, che metteva assieme le categorie assolute e amatoriali, impegnava i bikers su 4 giri del percorso di 4,3 km per 180 metri. A svettare è stato Lorenzo Adamo (Nonsolobike) che in 1h05’58” ha prevalso per 42” su Gaspare Federico Di Girolamo (Finestrelle Bikers), terza posizione assoluta per Samuele Maria D’Angelo (Probike Erice) a 1’11”. Fra le donne prima come lo scorso anno Federica Occhipinti (Team Race Mountain) in 2h24’48”, a farle compagnia sul podio, staccate di un giro, Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice) e Chiara Vitello (Racing Team Agrigento).

Questi i vincitori per le varie categorie: Lorenzo Adamo (Nonsolobike/JU), Samuele Maria D’Angelo (Probike Erice/UN), Gaspare Federico Di Girolamo (Finestrelle Bikers/ELMT), Giovanni Prosperini (Sparkle/M1), Davide Puzzo (Team Bike Siracusa-Noto/M2), Angelo Tumino (Naturosa Bike & Co./M3), Paolo Santoro (Team Bike Siracusa-Noto/M4), Alessandron Spampinato (Bike 1275/M5), Ubaldo Piccione (Team Bike Siracusa-Noto/M6), Giovanni Noce (Special Bikers/M7), Emanuele Interlici (Team Bike Siracusa-Noto/M8), Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice/DJ), Federica Occhipinti (Team Race Mountain/DU),

Questi invece i vincitori delle prove giovanili, allestite su un circuito di 3,3 km: Vito Milazzo (Probike Erice/ES1), Gioele Romeo (Bike 1275/ES2), Giovanni Scarso (Nonsolobike/AL1), Sebastiano Vicari (Team Race Mountain/AL2), Elisha Fiorello (Racing Team Agrigento/ED1), Sarah Lardizzone (Pantelleria Outdoor/ED2), Alessia Maria Micieli (Naturosa Bike & Co/DA2)

La riuscita dell’evento, testimoniata da tanti giudizi positivi da parte dei partecipanti uniti alla promessa di tornare il prossimo anno, è stata frutto del sostegno arrivato dalla Libertas, dal Csain Ciclismo, dal Comune di Modica. Tanti coloro che erano impegnati nella gestione del percorso e dei servizi legati alla gara, pronta comunque a reimpossessarsi del suo periodo invernale nella prossima stagione, meteo permettendo…

