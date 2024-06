Calcio, finale play off Eccellenza. Modica chiamato al miracolo

La sconfitta casalinga subita dal Modica per mano del Pompei (1 – 2), seppure immeritata, mette i campani in una condizione di forte vantaggio, dovendo questi ultimi giocare il match finale sul proprio rettangolo e con il pubblico a loro vantaggio. E’ caso di ricordare al 89’ il miracolo di D’Agostino su Agodirin che da due passi ha battuto a rete in sicurezza ma non ha trovato il gol. L’occasione più importante 91’ questa volta con Palermo che ha provato il gol della domenica, ma ha centrato il palo interno che la sfortuna ha mandato fuori.

Mi dire mai. “Non abbiamo demeritato e il risultato ci sta stretto, i ragazzi hanno dato tutto e meritavano di più – ha dichiarato mister Settineri a fine partita – mi sento di promettere alla città e ai tifosi che andremo a Pompei con l’obiettivo di raggiungere la Serie D e non con la sensazione di partire sconfitti. Gli episodi non ci hanno aiutato oggi, ma di certo, anche a nome della squadra posso dire che andremo in casa loro per ribaltare i pronostici”.

Salva