Monterosso Almo. Al via festa per la Natività di S. Giovanni

Prende il via domani una delle celebrazioni più attese per i devoti di San Giovanni Battista, patrono e protettore del borgo Monterosso . In attesa della festa esterna di fine estate, i fedeli si ritrovano nella chiesa dedicata al precursore per onorarne la figura e venerarne il simulacro in occasione dei solenni festeggiamenti della Natività. Il solenne Ottavario comincia domani domenica 16 giugno. Alle 18,30 ci sarà il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe ad annunciare l’inizio dei festeggiamenti. Tutti i giorni, da domani, sino al 23, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alle 19 mentre la celebrazione eucaristica è in programma alle 19,30. Domani, domenica, in particolare, sarà il sacerdote Salvatore Giaquinta a presiedere la funzione religiosa vespertina. Alle 8,30 è in programma un’altra santa messa. La celebrazione eucaristica di lunedì, invece, sempre alle 19,30, sarà presieduta da don Giovanni Filesi e sarà caratterizzata dalla preghiera per i ragazzi che sosterranno gli esami di maturità.

Salva