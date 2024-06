Vittoria. “Riciclo di Classe”: Il concorso Nazionale premia gli studenti del “Caruano”

L’Istituto Comprensivo “G. Caruano” di Vittoria si è distinto nel concorso nazionale “Riciclo di Classe”, promosso da Conai e dal quotidiano Corriere della Sera. Gli studenti delle classi 3°C, 4°C e 4°B del plesso L. Radice hanno ottenuto un prestigioso 2° posto, emergendo tra oltre mille scuole italiane partecipanti. La giuria, composta da esperti, è rimasta affascinata dalla creatività, simpatia e originalità dei progetti presentati. Attraverso video, disegni, storie, teatrini e spettacoli, i giovani studenti hanno messo in mostra tutta la loro fantasia, illustrando i comportamenti necessari per contribuire al benessere del pianeta. Questa mattina, il Sindaco Francesco Aiello, accompagnato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, ha incontrato i piccoli studenti a Palazzo Iacono per congratularsi con loro per l’importante traguardo raggiunto.

“L’entusiasmo e l’impegno di questi ragazzi nel perseguire obiettivi sani e costruttivi sono davvero ammirevoli. Siamo orgogliosi del risultato lusinghiero che ha proiettato la città di Vittoria oltre lo Stretto. Continuate così, ragazzi!” – ha commentato l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino.

“A Vittoria abbiamo una scuola portentosa, capace di affrontare e sensibilizzare su diverse problematiche che aiutano a riflettere e migliorare la nostra comunità. Voi giovani siete i testimoni del nostro futuro. Sono orgoglioso di tutti voi e dei vostri docenti, che vi spingono a fare sempre di più e sempre meglio” – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

Salva