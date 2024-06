A Modica i festeggiamenti in onore di S.Antonio

Sono iniziati di primissima mattina a Modica, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, presso il Convento dei Padri Cappuccini di Via Nuova Sant’Antonio. Sono previste diverse celebrazioni eucaristiche con la benedizione del pane e dei bambini. Alle 11 celebrerà il Vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo. Nel pomeriggio il clou con la solenne concelebrazione presieduta da Fra Francesco Bellaera. Seguirà la processione con il simulacro che interesserà Via Nuova Sant’Antonio, Via Vittorio Veneto e Viale Medaglie d’Oro. Alle 21 Sagra della Fava Modicana e spettacolo musicale con Y Guisar e con i balli di gruppo di Silvana Bonomo e Dino Migliorisi

Salva