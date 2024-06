La Cna di Ragusa promuove per sabato la “Giornata della legalità nell’economia e nell’impresa”

La Cna territoriale di Ragusa ricorda l’indimenticata figura di un dirigente straordinario come Pippo Tumino. E lo fa con lo stesso fervore di sempre, anche a 14 anni di distanza dalla sua scomparsa. Un personaggio, Tumino, che ha segnato in positivo la storia economica e dello sviluppo della città oltre che dell’intera provincia. E che, dunque, merita di essere ricordato. La Cna lo farà stavolta promuovendo, per sabato 15 giugno, la “Giornata della legalità nell’economia e nell’impresa”. A partire dalle 10,30, nella sala Pippo Tumino della sede di via Psaumida 38, è in programma un interessante dibattito che, moderato dall’inviato del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi, vedrà la presenza del senatore Giuseppe Ayala, ex magistrato e vicepresidente della fondazione Giovanni Falcone, dell’on. Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, e del senatore Salvatore Sallemi, componente della commissione nazionale Antimafia. I lavori saranno conclusi dal segretario generale della Cna nazionale, Otello Gregorini. Prima, però, la giornata sarà introdotta dal segretario territoriale della Cna, Carmelo Caccamo, a cui faranno seguito i saluti istituzionali dei rappresentanti della Prefettura, della Questura e del Libero consorzio. Saranno presenti il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione della Cna regionale Sicilia. A chiudere questa prima batteria di interventi il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono. “Le associazioni di categoria – chiarisce quest’ultimo – devono dialogare ed essere sempre più presidio sociale contro le varie forme di illegalità che insidiano l’operato delle piccole e medie imprese”. “Anche quest’anno – continua Caccamo – nel ricordo di Pippo Tumino, dirigente straordinario della nostra associazione, abbiamo voluto promuovere un momento di confronto con la finalità di accrescere la consapevolezza delle imprese rispetto all’importanza di ingaggiare alcune sfide comuni, specie in una terra martoriata come la Sicilia nella quale, la parte sana per fortuna la maggioranza, vuole emergere con forza”.

