San Pietro Apostolo a Modica. Partecipate le messe di quartiere

Continuano a essere partecipate le messe di quartiere. Una formula che il parroco della chiesa Madre di San Pietro apostolo a Modica, il sacerdote Giuseppe Stella, ha voluto riadottare in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del patrono e che continua a dare soddisfazioni. Non è un caso che al primo appuntamento di via Exaudinos, martedì scorso, siano stati in molti i fedeli a partecipare. Un momento di aggregazione alquanto intenso. Che sarà ripetuto domani, venerdì 15, alle 19, presso la famiglia Paternò, al palazzo Belluardo, in corso Umberto I n.8, scala A. Oggi, intanto, alle 8,30, ci sarà la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova, con benedizione del pane. Prima che i festeggiamenti entrino nel vivo, da segnalare le messe di domenica, alle 10,30 e alle 19, e la celebrazione eucaristica di quartiere che si terrà martedì 18 giugno alle 19 in via Toscano. Viene avviato anche il programma culturale e ricreativo. Domani sera, infatti, alle 21, in largo Mons. Gambuzza, ci sarà la commedia teatrale Miseria e nobilità di Eduardo Scarpetta, portata in scena dal Cgs Salvatore Quasimodo di Modica. Mentre domenica 16, alle 20, in chiesa, è prevista la presentazione del progetto “Il ritorno dei ‘santuna ri san Pietru’” a cura dell’associazione Kalikantun. A supportare la comunicazione esterna dei festeggiamenti Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio Modica con il presidente Giorgio Moncada.

