Giarratana. Denuncia su gestione della pista di elisoccorso

I consiglieri comunali di Giarratana, Giovanna Caruso e Saro Burgio, esprimono con grande amarezza e indignazione la loro denuncia pubblica riguardo alla gestione inadeguata della pista di elisoccorso situata in contrada Saraceno – Piano Conte.

Questa mattina un cittadino ha subito un incidente che ha reso necessario il suo trasporto urgente in elisoccorso presso l’ospedale più vicino. Tuttavia, la pista di elisoccorso si è rivelata inutilizzabile a causa dell’erba alta che ne impediva l’accesso. Inoltre, il cancello d’ingresso era chiuso con un lucchetto, rendendo impossibile l’accesso immediato all’area. La situazione ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per rendere accessibile la pista, causando così una perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la salute del cittadino coinvolto.

“Denunciamo pubblicamente tutto questo non senza rabbia e delusione: la nostra piccola città, quella che definivano la perla degli Iblei, è abbandonata a sé stessa, al degrado, all’incuria da parte di amministratori il cui interesse per la città, purtroppo, ci tocca mettere in seria discussione”, affermano i consiglieri Caruso e Burgio.

Questa grave negligenza rappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza e la salute dei cittadini di Giarratana. È imperativo che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti immediati per garantire che le infrastrutture critiche come la pista di elisoccorso siano mantenute in condizioni operative ottimali e siano sempre accessibili in caso di emergenza.

I consiglieri Caruso e Burgio chiedono un’azione tempestiva e risolutiva da parte delle autorità competenti per evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro e per assicurare che Giarratana torni ad essere un luogo sicuro e ben gestito, come merita di essere

